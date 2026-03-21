هيئة محلفين أميركية تدين ماسك بتهمة تضليل مساهمي تويتر قبل استحواذه عليها

أصدرت هيئة محلفين في كاليفورنيا الجمعة حكما يدين إيلون ماسك بتضليل مساهمي تويتر خلال عملية استحواذه على الشبكة الاجتماعية عام 2022، لكنها ردت عنه تهمة الاحتيال المتعمد بهدف خفض سعر السهم، وفق الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وبعد دقائق من إعلان الحكم، قال محامو رجل الأعمال لوكالة فرانس برس إن موكلهم يعتزم استئناف القرار الذي وصفوه بأنه “نكسة” للعدالة.

وبعد محاكمة مدنية استمرت ثلاثة أسابيع وتخللتها شهادة أدلى بها أغنى رجل في العالم الذي استحوذ على تويتر في تشرين الأول/أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار، قررت هيئة محلفين في محكمة فدرالية بسان فرانسيسكو أن تغريدتين نشرهما ماسك، وهو أيضا رئيس شركة “تيسلا”، في أيار/مايو 2022 تضمنتا بيانات كاذبة تسببت في انخفاض سعر سهم تويتر.

وقال مارك مولومفي، أحد محامي المدعين، لوكالة فرانس برس إن قيمة الأضرار التي لم تُحدد بعد، تُقدر بنحو 2,6 مليار دولار.

وقد صدر الحكم عشية ذكرى مرور عشرين عاما على أول تغريدة في التاريخ، والتي نشرها جاك دورسي، المؤسس المشارك لتويتر، في 21 آذار/مارس 2006.

يمثل هذا الحكم هزيمة قانونية نادرة لإيلون ماسك المعروف بقدرته على الإفلات من دعاوى قضائية يتوقع كثيرون خسارته فيها. وقد أكد محاموه ذلك لوكالة فرانس برس مشيرين إلى أن محكمة في تكساس برأته مجددا الجمعة في قضية تشهير.

– تشجيع على البيع –

في عام 2023، برأته هيئة محلفين في المحكمة الفدرالية نفسها في سان فرانسيسكو في غضون ساعات من تهم مماثلة رفعها مساهمون في شركة تيسلا، بعد أن غرد في عام 2018 بأنه يملك الأموال اللازمة لشراء الشركة المصنعة للسيارات.

لم يصدر الرئيس التنفيذي لـ”تويتر” – التي باتت تحمل اسم “إكس” – والذي ينشر العديد من الرسائل على المنصة يوميا، أي رد فعل فوري على هذا الحكم الذي يحق له استئنافه.

دارت المحاكمة بشكل رئيسي حول تصريحات لإيلون ماسك بشأن عدد الحسابات الوهمية على تويتر.

فقد قال ماسك إن المنصة تضم حسابات وهمية وحسابات آلية أكثر بكثير من نسبة الـ 5% المعلنة في وثائقها التنظيمية، مستخدما ما وصفه بتضليل من تويتر لتبرير محاولته الانسحاب من الاتفاقية.

بعد أول منشور لماسك على المنصة بخصوص هذه المسألة، في أيار/مايو 2022، انخفض سعر سهم تيسلا بنسبة 17% خلال جلستي تداول، ما دفع بعض المساهمين إلى بيع أسهمهم.

واعتبر المدعون أن هذه التصريحات كانت جزءا من خطة للضغط على مجلس الإدارة لقبول سعر أقل من عرضه الأولي، نظرا لانخفاض سعر سهم تيسلا وارتفاع تكلفة تمويل عملية الاستحواذ.

بعد محاولة ماسك التراجع، رفعت تويتر دعوى قضائية ضده في ولاية ديلاوير لإجباره على الالتزام بالاتفاقية. قبل بدء المحاكمة بفترة وجيزة، تراجع ماسك عن قراره ووافق على دفع السعر الأصلي، قبل أن يغيّر تسمية المنصة إلى “إكس”.

وبذلك، باع بعض المساهمين أسهمهم بخصم يزيد عن 30% مقارنة بالسعر الذي دفعه إيلون ماسك في نهاية المطاف.

وكان إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته الشخصية المُقدّرة 500 مليار دولار العام الماضي، وقُدّرت ثروته الصافية بـ839 مليار دولار في أوائل آذار/مارس، وفق مجلة فوربس، وهي القيمة الحالية المُجمّعة لأسهمه في شركتي “تيسلا” و”سبايس إكس”.

