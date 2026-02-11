هيئة محلفين كبرى ترفض توجيه اتهامات إلى نواب ديموقراطيين أراد ترامب سجنهم

afp_tickers

3دقائق

أخفق مدعون فدراليون في الثلاثاء في توجيه اتهامات إلى ستة نواب ديموقراطيين حثوا الجيش على رفض “أوامر غير قانونية” مثيرين غضب دونالد ترامب الذي طالب بعقوبات بالسجن بحقهم، حسبما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وأفادت مصادر عديدة لصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست بأن هيئة محلفين اتحادية كبرى، تضم مواطنين من واشنطن العاصمة، رفضت محاولات وزارة العدل توجيه اتهامات إلى النواب الديموقراطيين الذين نشروا مقطعا مصورا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يدعون فيه عناصر الجيش والاستخبارات إلى عصيان “أوامر الرئيس الجمهوري غير القانونية”.

وفي بيان نشرته مساء الثلاثاء على حسابها في إنستغرام، قالت النائبة عن ولاية ميشيغن إليسا سلوتكين، إن الفيديو الذي ظهرت فيه “كان مجرد اقتباس للقانون”، مضيفة أنها تأمل “أن يضع هذا حدا نهائيا لهذا التحقيق المسيس”.

وأشارت كل من صحيفتي بوست وتايمز في مقالتيهما المنشورتين الثلاثاء إلى أن “من النادر” أن لا يصدر عن هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام.

واعتبرت صحيفة تايمز أن قرار توجيه الاتهام للنواب “كان من جميع النواحي، محاولة غير مسبوقة من جانب المدعين العامين لتسييس نظام العدالة الجنائية”.

ولم يُحدد النواب الستة – وجميعهم خدموا في الجيش أو أجهزة الاستخبارات – الأوامر التي سيرفضونها، لكن دونالد ترامب اعتمد بشكل كبير على الجيش خلال ولايته الثانية، سواء داخل البلاد أو خارجها.

في الولايات المتحدة، أمر ترامب الحرس الوطني بالتدخل في عدة مدن لدعم حملته على الهجرة، رغم الاحتجاجات العديدة من المسؤولين المحليين.

كما أمر الرئيس الجمهوري بشن ضربات في الخارج، لا سيما في نيجيريا وإيران، وشن هجمات على سفن يُشتبه في تهريبها المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 130 شخصا على الأقل، في عمليات يعتبرها خبراء غير قانونية.

وأثار المقطع المصور الذي نشر في تشرين الثاني/نوفمبر غضب البيت الأبيض.

واتهم ترامب هؤلاء النواب الديموقراطيين بـ”السلوك التحريضي، الذي يُعاقب عليه بالإعدام!”.

وقال “يجب أن يكون الخونة الذين أمروا الجيش بعصيان أوامري في السجن الآن”.

سلا-لبا/غد/ب ح