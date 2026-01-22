هيوماين تكشف عن اتفاقية تتجاوز مليار دولار لتمويل مشاريع للذكاء الاصطناعي في السعودية

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي السعودية “هيوماين” (Humain) وصندوق البنية التحتية السعودي عن اتفاقية بأكثر من مليار دولار أميركي لتمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي في السعودية، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وكشفت “هيوماين” في بيان الأربعاء، توقيع “اتفاقية إطارية استراتيجية للتمويل بقيمة تصل إلى 1,2 مليار دولار أميركي لدعم توسعة مشاريع البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية”.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تنص على “شروط وأحكام غير ملزمة للمساهمة في تمويل تطوير مراكز بيانات فائقة النطاق بسعة تصل إلى 250 ميغاواط لصالح هيوماين. وستكون هذه المراكز مزوّدة بأحدث وحدات المعالجة الرسومية (GPU) لأغراض تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي”.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت “هيوماين” شراكة مع عملاق التكنولوجيا “إنفيديا”، عقب موافقة السلطات الأميركية على تصدير رقائق متقدمة من تصنيع الشركة الأميركية العملاقة إلى السعودية.

وقالت الشركة السعودية يومها إنه إضافة إلى تطوير مراكز بيانات مدعومة من “إنفيديا” في المملكة، ستوسّع عملياتها لتشمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مدعومة أيضا بتقنية الذكاء الاصطناعي من إنفيديا”.

وكانت أعلنت أيضا توقيع صفقة بمليارات الدولارات مع شركة “إيرترنك” لبناء مراكز بيانات في السعودية.

وتقع “هيوماين” في صلب طموح المملكة الخليجية للتحول إلى مركز عالمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتحظى الشركة السعودية الناشئة، التي تم إعلانها في أيار/مايو الماضي، بدعم صندوق الاستثمارات العامة، وهو أبرز مموّل للمشاريع الضخمة التي تهدف إلى دعم تنويع اقتصاد أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم.

