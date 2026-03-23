وزارة الخارجية: مصر تواصل جهودها لخفض التصعيد في حرب إيران
القاهرة 23 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين إن القاهرة تواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد وتدعو لانتهاز مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لتغليب الحوار.
وأضافت في بيان “تبذل مصر جهودا دؤوبة وتواصل اتصالاتها الحثيثة وجهودها المكثفة مع جميع الأطراف المعنية على مدار الأيام الأخيرة لمنع الوصول إلي نقطة اللاعودة ووقف التصعيد في المنطقة وتجنب الانزلاق إلي الفوضي الشاملة”.
وذكر مراسل لموقع أكسيوس الأمريكي في وقت سابق اليوم أن مسؤولين كبارا من تركيا ومصر وباكستان أجروا محادثات منفصلة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
ونقل المراسل باراك رافيد عن مصدر أمريكي لم يكشف عن اسمه أن النقاش دار حول إنهاء الحرب وحل جميع القضايا العالقة.
