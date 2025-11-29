The Swiss voice in the world since 1935
وزارة الداخلية في كردستان العراق: مقتل شخص في هجوم على صهاريج وقود في أربيل

(رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلا عن وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي يوم السبت أن هجوما على صهاريج للوقود في مدينة أربيل بشمال العراق أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأنحت وزارة الداخلية باللائمة في الهجوم على “مثيري الشغب”.

ويأتي الهجوم بعد أيام قليلة من هجوم صاروخي استهدف حقل خور مور للغاز في العراق، مما تسبب في توقف الإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

