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وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية

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27 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الدفاع السعودية اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية للمملكة تمكنت من اعتراض عدد من الطائرات المسيرة وتدميرها، وأشارت إلى أن تلك الطائرات المسيرة انطلقت من العراق وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي “هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران”، وأكد على “حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين”.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

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