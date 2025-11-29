وزارة الصحة: عدد القتلى في غزة يتجاوز 70 ألفا

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت إن عدد الأشخاص الذين تأكد مقتلهم في الهجوم الإسرائيلي على القطاع تجاوز حاجز 70 ألفا.

وذكرت الوزارة في بيان أنها أضافت ما مجموعه 301 شخص إلى عدد القتلى منذ يوم الخميس، ليرتفع العدد إلى 70100. وأشار البيان إلى أن اثنين منهم لقيا حتفيهما في أحدث الغارات الإسرائيلية، في حين تسنى التعرف على البقية من الأشلاء المدفونة منذ فترة تحت الأنقاض.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي الذي ينفي استهداف المدنيين منذ بدء الصراع قبل أكثر من عامين.

ويشكك مسؤولون إسرائيليون في دقة الأرقام الواردة من غزة، متهمين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير القطاع بالمبالغة في البيانات، وهي اتهامات تنفيها الحركة.

وحوّل القصف الإسرائيلي على غزة معظم القطاع إلى أنقاض، ما جعل من الصعب جمع معلومات دقيقة عن القتلى والجرحى. وشنت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة في أعقاب هجوم حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وفي الأشهر الأولى من الحرب، كان المسؤولون يحصون الجثث التي تصل إلى المستشفيات ويسجلون الأسماء وأرقام الهويات.

وفي المراحل اللاحقة، قالت السلطات الصحية في غزة إنها أرجأت إدراج آلاف القتلى الذين وردت عنهم تقارير في العدد الرسمي إلى حين إجراء الفحوص الطبية والقانونية وفحوص الطب الشرعي.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار الهش في العاشر من أكتوبر تشرين الأول هذا العام، استمر عدد القتلى المبلغ عنه في الارتفاع بشكل مطرد، إذ تستغل السلطات هناك الهدوء النسبي للبحث عن الجثث في الحطام.

وقال خبراء من الصحة العامة لرويترز إن غزة كانت تتمتع قبل الحرب بإحصاءات سكانية قوية ونظم معلومات صحية أفضل من معظم دول الشرق الأوسط.

وغالبا ما تستشهد الأمم المتحدة بأرقام وزارة الصحة في غزة وتقول إنها موثوقة.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)