وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقرون عقوبات على إيران بسبب احتجازها لرعايا أوروبيين

1دقيقة

بروكسل (رويترز) – قال دبلوماسيون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا يوم الاثنين عقوبات على سبعة أفراد وجهتين إيرانيتين بسبب احتجاز رعايا من دول الاتحاد، في ممارسة يصفها التكتل بأنها سياسة تتبناها طهران لاحتجاز رهائن.

وشملت القائمة التي اطّلعت عليها رويترز مدير سجن إيفين في طهران وعددا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون.

كمان أن السجن الرئيسي بمدينة شيراز هو أحد الجهتين التي فُرضت عليهما عقوبات.