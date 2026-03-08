The Swiss voice in the world since 1935
وزراء مالية مجموعة السبع يجتمعون الاثنين "لتقييم الوضع في الخليج"

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

يجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع الاثنين عبر الفيديو “لتقييم الوضع في الخليج”، وفق ما أعلنت الأحد وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية. 

وقالت في بيان “نُظِّم هذا الاجتماع خصيصا استجابة لأحداث الأيام الأخيرة، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لتقييم الوضع في الخليج من منظور اقتصادي”. 

وسيترأس الاجتماع وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور من بروكسل حيث سيحضر اجتماعا لمجموعة اليورو.

تترأس فرنسا هذا العام مجموعة السبع التي تضم معها الولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا. 

وكان ليسكور أكد “الحاجة الى التنسيق” في ضوء النزاع، واصفا إياه بأنه “إقليمي حاليا ولكنه ذو تداعيات عالمية”.

اود/ح س/كام

