وزير: السماح لسفينة ذات ملكية تركية بعبور مضيق هرمز

إسطنبول 13 مارس آذار (رويترز) – نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو قوله إن سفينة ذات ملكية تركية كانت تنتظر قرب إيران سمح لها بالمرور عبر مضيق هرمز بعدما حصلت السلطات على إذن من طهران.

ونقلت صحيفة خبر تورك عن أورال أوغلو قوله لصحفيين مساء أمس الخميس إن أنقرة تواصل اتصالاتها مع المسؤولين الإيرانيين بشأن وضع السفن التركية البالغ عددها 14 المتبقية هناك.

وأضاف “كانت هناك 15 سفينة (مملوكة لأتراك) وحصلنا على إذن من السلطات الإيرانية لإحدى هذه السفن التي كانت قد استخدمت ميناء إيرانيا ومرت”.

أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى جعل مضيق هرمز شبه مغلق، مما تسبب في تقطع السبل بناقلات وسفن أخرى، مما أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

