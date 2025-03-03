وزيرا خارجية أمريكا وعمان يبحثان الوضع في غزة خلال اتصال هاتفي الاثنين

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واشنطن (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو ونظيره العماني بدر البوسعيدي بحثا الوضع بالشرق الأوسط بما في ذلك الوضع في غزة خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في بيان “ناقشا الوضع في المنطقة بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والحاجة إلى ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والجهود المبذولة للحفاظ على تدفق المساعدات إلى غزة والمستقبل السياسي لسوريا ووقف الأعمال القتالية في لبنان”.