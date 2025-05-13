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وزيرة الثقافة الفرنسية: رسالة السينمائيين بشأن غزة تنسجم مع دورهم

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قالت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي الثلاثاء إن نجوم السينما الذين وقّعوا على مقال يندد بـ”الصمت” حيال “الإبادة الجماعية” في غزة، إنما يؤدون “دورهم”.

وقالت الوزيرة خلال زيارة إلى بروكسل “إن دورهم هو اتخاذ موقف والتعبئة بشأن ما يحدث في العالم”.

انتقدت العشرات من الأسماء الكبيرة في السينما العالمية “صمت” العالم الثقافي في مواجهة الحرب في غزة، وذلك في مقال رأي نُشر عشية افتتاح مهرجان كان السينمائي.

وجاء في الرسالة ومن بين موقّعيها بيدرو ألمودوفار وسوزان ساراندون وريتشارد غير “نحن الفنانين الثقافيين والممثّلين، لا يمكننا أن نبقى صامتين بينما تُرتكب إبادة جماعية في غزة”.

وحملت الرسالة تواقيع حوالي 380 من نجوم السينما العالمية من بينهم خصوصا المخرج الفائز بجائزة السعفة الذهبية مرتين السويدي روبن أوستلوند، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ، والممثّل الإسباني خافيير بارديم.

وأكدت رشيدة داتي أن “الالتزام جزء من دورهم”، معتبرة أن “الثقافة والسياسة تسيران جنبا إلى جنب”.

كجك/جك/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية