وزيرة الخارجية الألمانية تزور الصين الأسبوع المقبل

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تقوم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بزيارة للصين الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت بكين الجمعة، بعدما دعا الرئيس شي جينبينغ البلدين إلى تنمية علاقاتهما الطويلة الأمد.

وتأتي زيارة بيربوك عقب اجتماع عقد في البرازيل خلال الشهر الجاري بين شي والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهو الثاني لهما هذا العام.

وخلال تلك المحادثات، أطلق شي دعوة إلى تنمية العلاقات بين بكين وبرلين من منظور “استراتيجي” و”طويل الأمد”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في بيان “ستزور وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الصين في الفترة من 2 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر”. وتعود آخر زيارة للدبلوماسية الألمانية للصين إلى نيسان/أبريل 2023.

وتحافظ ألمانيا على علاقات قوية مع الصين، أكبر شريك تجاري لها حتى العام الماضي.

لكن برلين شددت لهجتها أخيرا سعيا لإيجاد توازن دقيق بين مواصلة التعاون الاقتصادي وحماية مصالحها الاستراتيجية والأمنية، وقد زار شولتس الصين مرتين منذ بداية ولايته في العام 2021.

بور-اهو/الح/ص ك