وزير التجارة الأميركي يوافق على الإدلاء بشهادته ضمن تحقيق الكونغرس بشأن إبستين

وافق وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك على الإدلاء بشهادته في تحقيق يجريه الكونغرس بشأن جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، بحسب ما أفاد رئيس لجنة التحقيق الثلاثاء.

وقال الرئيس الجمهوري للجنة جيمس كومر في بيان إن “الوزير لوتنيك وافق بشكل استباقي على المثول طوعا أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب”، دون تحديد موعد لذلك.

واجه لوتنيك، وهو ملياردير ومتموّل سابق من نيويورك، ضغوطات على خلفية علاقته بإبستين، خصوصا بعدما كذّبت الملفات التي نُشرت ادعاءاته المرتبطة بتاريخ قطع علاقته به.

روى لوتنيك في بودكاست العام الماضي كيف انتقل عام 2005 للعيش في منزل في نيويورك مجاور لمنزل إبستين، حيث دعاه الأخير للقيام بجولة في منزله شعر بعدها لوتنيك بالاضطراب وقرر مع وزوجته أن لا يكونا ابدا في غرفة واحدة مع “هذا الشخص المثير للاشمئزاز مرة أخرى”.

وقال “لذا لم أكن يوما في ذات الغرفة معه، لا اجتماعيا ولا من أجل الأعمال ولا من أجل أنشطة خيرية”.

لكن سجلات كشفت تخطيط لوتنيك في عام 2012 للقاء ابستين وتناول الغداء معه في جزيرته ليتل سانت جيمس، التي باتت تعرف بـ”جزيرة ابستين”.

وأقرّ لوتنيك أثناء جلسة استماع في مجلس الشيوخ الشهر الماضي بأنه التقى إبستين بالفعل في الجزيرة الكاريبية، لكنه أكد بأنه كان برفقة عائلته ولم ير أي شيء غير لائق.

وذكرت لجنة الرقابة التي يقودها الجمهوريون وبدأت تحقيقاتها العام الماضي بأن كومر بعث رسائل إلى بيل غيتس وستة أشخاص آخرين للإدلاء بشهاداتهم على خلفية صلاتهم المحتملة بإبستين.

وكان غيتس، المؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت”، من بين أبرز الأسماء التي وردت في الوثاق التي نشرتها وزارة العدل وكشفت عن صداقات وثيقة وتعاملات مالية غير مشروعة وصور خاصة مع إبستين.

واجهت لجنة الرقابة اتهامات بأنها تستخدم لمهاجمة خصوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب السياسيين بدلا من القيام بدور رقابة حقيقي.

