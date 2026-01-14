وزير الخارجية: فرنسا ندرس إمكان إرسال وحدات يوتلسات إلى إيران

14 يناير كانون الثاني (رويترز) – تدرس فرنسا إرسال وحدات استقبال إشارات الأقمار الصناعية من شركة يوتلسات إلى إيران بعد أن قطعت السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت في محاولة للسيطرة على أعنف اضطرابات داخلية تشهدها البلاد منذ عقود.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام البرلمان اليوم الأربعاء ردا على سؤال عن إرسال وحدات يوتلسات إلى إيران “ندرس جميع الخيارات، والخيار الذي ذكرتموه من بينها”.

وتملك يوتلسات، المدعومة من الحكومتين الفرنسية والبريطانية، نظام (ون ويب)، وهو نظام الأقمار الصناعية الوحيد الموجود في مدار أرضي منخفض إلى جانب نظام (ستارلينك) التابع لإيلون ماسك.

تُستخدم هذه الأقمار لبث خدمة الإنترنت من الفضاء، موفرة اتصالا واسع النطاق للشركات والحكومات والمستهلكين في المناطق التي تعاني من نقص خدمات الإنترنت.

وشنت السلطات الإيرانية في الأيام القليلة الماضية حملة قمع دموية تشير تقارير إلى أنها أدت إلى مقتل الآلاف خلال احتجاجات ضد الحكم الديني وفرضت قطعا شبه كامل لخدمة الإنترنت.

ومع ذلك، قالت ثلاثة مصادر داخل البلاد أن بعض الإيرانيين تمكنوا من الاتصال بخدمة ستارلينك.

وأحجمت يوتلسات عن التعليق ردا على سؤال رويترز عن تصريحات بارو وأنشطتها في إيران.

وتتيح شبكة ستارلينك، التي تضم أكثر من تسعة آلاف قمر صناعي، سرعات إنترنت أعلى من أسطول يوتلسات الذي يزيد عن 600 قمر، وتعد محطاتها التي تربط المستخدمين بالشبكة أرخص وأسهل في التركيب.

وتوفر يوتلسات خدمة الإنترنت للجيش الأوكراني، الذي اعتمد أيضا على ستارلينك للحفاظ على الاتصالات في ساحات المعارك طوال فترة الحرب مع روسيا.

(إعداد محمود سلامة وعبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)