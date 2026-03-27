وزير الخارجية الألماني يتوقع مباحثات مباشرة بين واشنطن وطهران في باكستان

توقع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الجمعة أن تعقد الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة “في وقت قريب جدا” في باكستان، مع تواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقال فاديفول في تصريحات إذاعية “بحسب معلوماتي، جرت اتصالات غير مباشرة. وتمّ أيضا التحضير لعقد لقاء مباشر”، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يُعقد “في باكستان في وقت قريب جدا”.

وأتت تصريحات فاديفول قبيل اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع يحضره وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وقال المسؤول الألماني إنّه يأمل أن يطلع روبيو نظراءه على تفاصيل إضافية بشأن “النهج والمصالح الأميركية” في هذه الحرب.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد عبّر في البداية عن تأييده للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، لكنه أعرب منذ ذلك الحين عن قلق متزايد بشأن كلفة النزاع وتداعياته على الاقتصاد العالمي. وشدد المستشار على أنه لن يكون لألمانيا دور في النزاع.

ولقي احجام دول حليفة للولايات المتحدة عن تلبية طلب دونالد ترامب بالمساهمة في فتح مضيق هرمز، انتقادات حادة من الرئيس الأميركي.

ووصف فاديفول الانتقادات بأنها “مستفزّة”، مشيرا الى أن واشنطن لم تطلب من برلين تقديم مساعدة ملموسة.

