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وزير الخارجية الإيطالي يطالب بوقف القصف الإسرائيلي على غزة ويندد بفكرة طرد أهالي القطاع

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حضّ وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إسرائيل مجددا الأربعاء على وقف ضرباتها على غزة، محذّرا من أن طرد الفلسطينيين من القطاع “لم يكن ولن يكون خيارا مقبولا”.

وقال تاياني أمام البرلمان إن “رد الفعل المشروع للحكومة الإسرائيلية على عمل إرهابي فظيع وعبثي اتّخذ للأسف أشكالا مأسوية للغاية وغير مقبولة، نطلب من إسرائيل وقفها فورا”، في إشارة إلى هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل. 

وأضاف “على القصف أن يتوقف ويجب استئناف المساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن، والعودة إلى احترام القانون الإنساني الدولي”.

وتابع أن “على حماس فورا إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالت تحتجزهم والذين لديهم الحق في العودة إلى ديارهم”.

كذلك، دان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على غزة وإجبار الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع على المغادرة.

وقال “أرغب بالتأكيد اليوم في هذا المجلس وبأعلى درجة من الوضوح أن طرد الفلسطينيين من غزة لم يكن ولن يكون خيارا مقبولا”.

وتابع “لهذا السبب ندعم بالكامل الخطة العربية بقيادة مصر من أجل تعافي وإعادة إعمار قطاع (غزة) والتي تتعارض مع أي نظريات للنزوح القسري”.

بور-ار/لين/غ ر

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