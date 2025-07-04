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وزير الخارجية السعودي: الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة

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دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الجمعة إن الأولوية الآن هي للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، وذلك ردا على سؤال عن إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأدلى الوزير بهذا التصريح خلال زيارة لموسكو.

وكان الوزير السعودي قال في 2024 إنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون تسوية القضية الفلسطينية.

وقال “ما نراه هو أن الإسرائيليين يسحقون غزة، سكان غزة المدنيين… لا حاجة لذلك أبدا وهذا غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يتوقف”.

تقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 57 ألف فلسطيني قتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل.

ووفقا لإسرائيل، أسفر هجوم حماس عن مقتل 1200 شخص إلى جانب اقتياد أكثر من 250 رهينة لغزة.

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