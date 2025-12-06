وزير تركي: قوات سوريا الديمقراطية لا تبدي نية للالتزام باتفاق الاندماج مع الدولة

من سامية نخول

أنقرة 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد لا تظهر “أي نية” للالتزام باتفاق الاندماج في مؤسسات الدولة السورية وتحاول بدلا من ذلك الالتفاف عليه.

وأضاف فيدان في مقابلة مع رويترز على هامش منتدى الدوحة أن أنقرة لا تعطي الحكومة السورية “شيكا على بياض” لقمع الأقليات، وأن الجميع في سوريا “يجب أن يشعروا بالأمان والحرية”.

وقال الوزير إن سياسات إسرائيل “المزعزعة للاستقرار” في سوريا هي العقبة الرئيسية أمام جهود إعادة بناء الوحدة في البلاد.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)