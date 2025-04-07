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وزير خارجية الإمارات يستقبل نظيره الإسرائيلي في أبوظبي

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بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد في أبوظبي “الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة”، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأوردت الوكالة أنّ الشيخ عبد الله وساعر بحثا خلال اللقاء في “مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها، لا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. كما تطرقا إلى الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.

والإمارات هي إحدى الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل عام 2020 بموجب “اتفاقات أبراهام” التي رعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، وشملت أيضا المغرب والبحرين.

وكانت أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل، وثالث دولة عربية تقوم بذلك بعد مصر والأردن.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء “أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة”، مشددا على دعم بلاده “الجهود الدبلوماسية كافة الرامية إلى حماية المدنيين كافة وتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة”.

كما جدد تأكيد “الأهمية العاجلة… لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين”.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى “الأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة والتي تتطلب بذل الجهود كافة، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية المُلحّة على نحو آمن ومستدام ومن دون عراقيل”.

 

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