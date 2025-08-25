وزير خارجية بريطانيا: الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر بغزة “مفزع”

لندن (رويترز) – عبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الاثنين عن شعوره بالفزع بعد قصف إسرائيل مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم خمسة صحفيين.

وقال لامي في منشور على موقع إكس “ينتابني شعور بالفزع بسبب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر. يتعين حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين. يتعين وقف إطلاق النار على الفور”.

كان الصحفيون الذين قُتلوا في الغارات يعملون لدى رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة وغيرها.

وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف محيط مستشفى ناصر، وقال إن رئيس هيئة الأركان العامة أمر بإجراء تحقيق. وأضاف أنه “لا يستهدف الصحفيين لكونهم صحفيين”.

