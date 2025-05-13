وزير خارجية سوريا: رفع العقوبات بداية جديدة في مسار إعادة إعمار سوريا

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(رويترز) – قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على منصة إكس يوم الثلاثاء إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن دمشق يمثل بداية جديدة في مسار إعادة إعمار بلاده.

ووجه الشيباني الشكر للسعودية على دورها في تيسير رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وقال “الدبلوماسية السعودية أثبتت مجددا أنها صوت العقل والحكمة في محيطنا العربي. مساهمتكم الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا تعكس حرصا حقيقيا على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل في الإقليم”.