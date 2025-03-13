وزير كوري جنوبي يرجح أن تصبح “الممارسات التجارية غير العادلة” أكثر شيوعا

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تتوقع كوريا الجنوبية أن تصبح “الممارسات التجارية غير العادلة” أكثر شيوعا ما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة، حسبما قال وزير الخميس، وذلك بعد أن تأثرت سيول بالرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم.

بدأ تطبيق الرسوم الأميركية المرتفعة البالغة 25 بالمئة على المعدنين الأربعاء دون استثناءات، رغم جهود سيول لتفاديها.

وصدّرت كوريا الجنوبية العام الماضي ما قيمته 3,2 مليار دولار من الصلب إلى الولايات المتحدة لتحتل المرتبة السادسة عالميا، وفقا لبيانات إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأميركية.

ووضعت صادراتها من الألومنيوم البالغة قيمتها 600 مليون دولار، البلاد في المرتبة الرابعة بين الجهات الموردة الولايات المتحدة.

وقال وزير التجارة والصناعة والطاقة آن دوك غيون في اجتماع مع كبرى شركات الصلب إنه “من المتوقع أن تصبح الممارسات التجارية غير العادلة أكثر شيوعا، وسترد الحكومة بحزم”.

أضاف “نعمل على تعزيز آليات الدفاع التجاري، بما في ذلك مراقبة التحايل على الإغراق وواردات الصلب”.

كما حثّ الشركات على تغيير استراتيجياتها قائلا “نظرا لارتفاع مستوى الضبابية، أطلب منكم النظر في استراتيجيات استثمار وتصدير مستقبلية تُركّز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية”.

وشدد على أن الحكومة “ستصب دعمها أيضا في هذا الاتجاه”.

وأعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية عن وضع استراتيجية ستُنجز في آذار/مارس “للتصدي لواردات الصلب غير العادلة وقضايا التجارة”.

وقال نائب وزير التجارة الكوري الجنوبي قبل توجهه إلى واشنطن الخميس إنه سيجري “مفاوضات لتقليل العقوبات الاقتصادية” المفروضة على بلاده.

وصرح تشيونغ إن كيو للصحافيين قبل مغادرته أن المسعى يهدف للتأكيد على أن “كوريا الجنوبية من أكثر الشركاء توافقا مع سياسات الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة”.

انتقد ترامب الأسبوع الماضي كوريا الجنوبية ودول أخرى، لما وصفها بممارسات “غير عادلة”، قائلا إن “معدل رسوم سيول أعلى بأربع مرات” من ضرائب الاستيراد الأميركية.

واشتكى من أن واشنطن قدمت “مساعدة عسكرية كبيرة” لكوريا الجنوبية، في إشارة إلى عشرات آلاف الجنود الأميركيين المتمركزين هناك، لتوفير الحماية من كوريا الشمالية المسلحة نوويا، من بين أسباب أخرى.

بعد ساعات على تصريح ترامب أصدرت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية بيانا بعنوان “معدل الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية يقترب فعليا من الصفر” بسبب اتفاقية ثنائية للتبادل التجاري.

وبلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى كوريا الجنوبية 65,5 مليار دولار في 2024، بزيادة بنسبة 0,7 بالمئة عن العام السابق بحسب واشنطن، بينما بلغ إجمالي الواردات 131,5 مليار دولار، بزيادة قدرها 13,3 بالمئة.

ويمثل قطاع السيارات وقطع غيارها قرابة ثلث صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، بينما يُعد البترول والمعادن أكبر وارداتها منها.

هس/غد/لين