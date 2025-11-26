وسائل إعلام فرنسية تدعو إلى إطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز المسجون في الجزائر

afp_tickers

2دقائق

دعت وسائل إعلام فرنسية الأربعاء إلى إطلاق سراح الصحافي الرياضي كريستوف غليز المسجون في الجزائر، مؤكدة أنه “لم يرتكب أي جرم”.

وجاء في مقال نشر في العديد من الصحف ويحمل توقيع تسع منظمات إعلامية بينهما جمعيات تمثل الصحف والمجلات ونقابات ومنظمة مراسلون بلا حدود، “نأمل أن يتمكن (غليز) من الاجتماع بأقربائه واستئناف عمله”.

وحكم على غليز البالغ 36 عاما في أواخر حزيران/يونيو بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”، وستتم محاكمته أمام الاستئناف في 3 كانون الأول/ديسمبر.

كان كريستوف غليز توجه إلى الجزائر لإعداد تقرير عن أحد أكبر أندية البلاد، نادي شبيبة القبائل (JSK)، ومقره تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة.

والصحافي متّهم بالتواصل مع قيادي في شبيبة القبائل هو أيضا زعيم حركة تقرير مصير القبائل (ماك) التي صنّفتها السلطات الجزائرية في 2021 منظمة إرهابية.

وشددت المنظمات الموقعة على المقال على أن “صحافيا يقابل مسؤولا رياضيا ليس متواطئا مع مواقفه، إنه يقوم بعمله”.

وتابعت أن “العلاقات بين فرنسا والجزائر تشهد فترة صعبة” لكن “التوتر الدبلوماسي يجب ألا يؤدي إطلاقا إلى سجن أشخاص، ولا سيما صحافيين”.

وأكدت أنه “لا يمكن أن تكون حرية الصحافة رهينة”.

وأضافت “ندعو إلى احترام الحق في نقل المعلومات، بمعزل عن السياقات السياسية، وإلى أن تضمن الإجراءات القضائية النظر في الوقائع بصورة عادلة وغير منحازة”.

وكانت مراسلون بلا حدود علقت على العفو عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في 12 تشرين الثاني/نوفمبر بعد سجنه لحوالى عام في الجزائر، فعبّرت عن أملها في أن تتبع الجزائر ذلك بإطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز.

راب/دص/غد