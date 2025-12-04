وفاة أبو شباب المناهض لحماس توجه ضربة للسياسة الإسرائيلية

6دقائق

القدس/القاهرة 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بوفاة ياسر أبو شباب أبرز زعماء العشائر المناهضة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، مما قد يوجه ضربة لجهود إسرائيل الخاصة بدعم العشائر الفلسطينية لمواجهة حماس.

وقاد أبو شباب، الذي كان زعيم عشيرة بدوية وتمركز في رفح الواقعة حاليا تحت سيطرة إسرائيل في جنوب غزة، أبرز المجموعات الصغيرة المناهضة لحماس والتي ظهرت في غزة خلال الحرب التي بدأت قبل أكثر من عامين.

وستعطي وفاته دفعة قوية لحماس التي اتهمته بالتعاون مع إسرائيل، وأمرت مقاتليها بقتله أو أسره.

ولم ترد أي أنباء بعد عن وضع أبو شباب على صفحة جماعته (القوات الشعبية) على فيسبوك.

واعترف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يونيو حزيران بأن إسرائيل تسلح العشائر المناهضة لحماس. ولم تعلن إسرائيل سوى عن تفاصيل قليلة أخرى عن هذه السياسة منذ ذلك الحين.

* حملة أمنية في رفح

تواصل جماعة أبو شباب عملياتها في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية في أكتوبر تشرين الأول.

وشهدت رفح بعضا من أسوأ أعمال العنف التي وقعت خلال وقف إطلاق النار. وتحدث سكان عن وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية هناك أمس الأربعاء. وقالت إسرائيل إن أربعة من جنودها أصيبوا في رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه قتل نحو 40 من مسلحي حماس الذين كانوا محاصرين في أنفاق تحت رفح.

ونشرت الجماعة مقطعا مصورا في 18 نوفمبر تشرين الثاني يظهر فيه عشرات المقاتلين وهم يتلقون أوامر من نائب أبو شباب بشن حملة أمنية “لتوفير بيئة خالية من التهديدات المتطرفة”، في إشارة واضحة إلى مقاتلي حماس الذين يعتقد أنهم متحصنون هناك.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان)، عن مصدر أمني خبر وفاة أبو شباب.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر أمني أيضا، بأن أبو شباب توفي في مستشفى سوروكا بجنوب إسرائيل متأثرا بجروح لم تحددها، لكن المستشفى سرعان ما نفى دخوله إليه.

ولم يكشف الخبر عن موعد وفاته أو طبيعة ما يقال إنها جروح.

* إدارة رفح

أحجم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن التعليق على الخبر.

وقال متحدث باسم حماس في غزة إن الحركة ليس لديها تعليق.

واتبعت إسرائيل سياسة دعم العشائر المناهضة لحماس في الوقت الذي كانت تكثف فيه الهجوم على الحركة في غزة لإنهاء سيطرتها على القطاع بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال أبو شباب، وهو أحد أفراد قبيلة الترابين البدوية، في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في يوليو تموز إن جماعته أنشأت إدارة خاصة بها في منطقة رفح وطلب الدعم الأمريكي والعربي في الاعتراف بها ودعمها.

ونفت جماعة أبو شباب تلقيها أي دعم من إسرائيل.

وقال نتنياهو في يونيو حزيران إن دعم إسرائيل لعشائر في غزة كان أمرا جيدا أنقذ أرواح جنود إسرائيليين.

لكن بعض الإسرائيليين انتقدوا هذه السياسة، وقالوا إن مثل هذه الجماعات لا يمكن أن تكون بديلا حقيقيا لحماس التي تسيطر على غزة منذ عام 2007.

* سياسة مثيرة للجدل

قال مايكل ميلشتاين، وهو ضابط سابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية يعمل بمركز موشيه ديان في تل أبيب، لرويترز “كان الأمر واضحا، سواء قتلته حماس أو راح في اقتتال داخلي بين العشائر، كان من الواضح أن الأمر سينتهي على هذا النحو”.

وظهرت عدة جماعات أخرى مناهضة لحماس في مناطق تسيطر عليها إسرائيل بغزة. وقالت المحللة السياسية الفلسطينية ريهام عودة إن مقتل أبو شباب سيثير شكوكا بينهم في “قدرتهم على تحدي حماس”.

وتنص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة على نزع سلاح حماس وخضوع القطاع لإدارة سلطة انتقالية مدعومة بقوة استقرار متعددة الجنسيات، لكن المضي في تنفيذ الخطة بطيء على ما يبدو مع رفض حماس حتى الآن تسليم سلاحها وغياب أي بوادر اتفاق على تشكيل القوة الدولية.

واتهمت حماس جماعة أبو الشباب بنهب شاحنات مساعدات الأمم المتحدة خلال الحرب. ونفت الجماعة ذلك، وقالت إنها كانت تحمي المساعدات.

(شارك في التغطية جنى شقير من دبي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)