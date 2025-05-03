The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

وفاة أوندر النائب المؤيد للأكراد في تركيا عن 62 عاما

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أنقرة (رويترز) – قال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي إن سري ثريا أوندر، النائب عن الحزب المؤيد للأكراد بالبرلمان وأحد الأطراف الرئيسية في جهود إنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المحظور، توفي يوم السبت عن عمر يناهز 62 عاما.

كان أوندر، نائب رئيس البرلمان، من بين نواب الحزب الذين التقوا مؤخرا مع زعيم حزب العمال المسجون عبد الله أوجلان، وأجروا محادثات الأسبوع الماضي مع الرئيس رجب طيب أردوغان في محاولة لإنهاء صراع مستمر منذ عقود أودى بحياة عشرات الآلاف.

وذكر مستشفى في إسطنبول أن أوندر نقل إليه قبل حوالي أسبوعين بعد إصابته بنوبة قلبية وتمزق في الشريان الأورطي. وبعد أن استعاد القلب النبض، خضع لعملية جراحية استمرت حوالي 12 ساعة.

وقال المستشفى إن أوندر أمضى 18 يوما في العناية الفائقة، لكنه توفي يوم السبت بسبب فشل في وظائف الأعضاء.

واشتهر أوندر بذكائه وحضوره العام، وكان أيضا مخرجا وكاتب سيناريو بارعا لأعمال مزجت بين السرد السياسي والنقد الاجتماعي.

وشارك الرجل في عملية التفاوض التي أدت إلى إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار من جانب واحد في مارس آذار. وقبل عقد من الزمان، لعب أيضا دورا محوريا في الوساطة في المحادثات بين حكومة أردوغان وحزب العمال الكردستاني.

وسُجن أوندر عام 2018 بسبب خطاب اعتُبر “دعاية إرهابية”، ومثل للمحاكمة لاحقا في قضية احتجاجات كوباني، وواجه عقوبة السجن المؤبد، لكنه لم يسجن لحصانته البرلمانية.

كما قضى فترة في السجن في ثمانينيات القرن الماضي عقب انقلاب عسكري.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية