وفاة 11 في حادث مروري بجنوب اليمن

24 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت مصادر محلية وحكومية أن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء في حادث مروري مروع على الطريق الدولي بمحافظة أبين الساحلية في جنوب اليمن . وقالت المصادر لرويترز إن حافلة ركاب اصطدمت بشاحنة نقل ثقيلة على طريق يربط بين مديرية المحفد ومنطقة لحمر شرق المحافظة. وقالت إدارة الأمن في أبين في بيان إن الحادث وقع “نتيجة تجاوز خاطئ عند أحد المنعطفات الخطيرة، مما أدى إلى اصطدام حافلة ركاب بشاحنة ، ما أدى إلى وفاة 11 وإصابة خمسة”. وأوضح البيان أن “اعتماد الحافلة على وقود الغاز تسبب في اندلاع حريق فوري أدى إلى احتراق جميع من كانوا بداخلها”.

وهذا ثاني أسوأ حادث مروري باليمن خلال السنوات القليلة الماضية والأول خلال العام الحالي، والثاني خلال أربعة أشهر، حين لقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم في مطلع نوفمبر تشرين الثاني في حادث مروع على طريق جبلي خطير بأبين .

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير)