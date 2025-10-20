The Swiss voice in the world since 1935
وفاة 14 شخصا في حادث مروري بشرق اليمن

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

عدن (رويترز) – قال سكان ومصادر محلية إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم مساء يوم الاثنين في حادث مروري على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي حضرموت ومأرب بشرق البلاد والممتد إلى السعودية.

وأوضحت المصادر لرويترز أن حافلة ركاب اصطدمت بشاحنة كبيرة لنقل الوقود في منطقة “المسيل” بمديرية الوادي على الخط الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت الغنيتين بالنفط.

وأشارت المصادر إلى أن حادث الاصطدام أدى إلى وفاة 14، وتفحم معظم الجثث ومن بينهم نساء وأطفال بعد اشتعال النيران في المركبتين، فيما نجت طفلة وحيدة من الحادث ونقلت للمستشفى لكن حالتها خطيرة.

وقالت المصادر إن الحادث جاء نتيجة السرعة الزائدة وخروج حافلة الركاب على ما يبدو عن مسارها ودخولها في المسار المقابل.

وأظهرت مقاطع مصورة للحادث على منصات التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة النيران نتيجة احتراق الشاحنة والحافلة.

(تغطية صحفية ريام محمد مخشف – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

