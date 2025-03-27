وفاة 6 روس وإنقاذ 39 سائحا بعد غرق غواصة قبالة الغردقة المصرية

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من محمد عز

القاهرة (رويترز) – قالت محافظة البحر الأحمر المصرية على منصة فيسبوك إن ستة روس لقوا حتفهم يوم الخميس وتم إنقاذ 39 سائحا أجنبيا بعد غرق غواصة سياحية قبالة الغردقة في البحر الأحمر، مضيفة أنه لا يوجد مفقودون من الركاب أو طاقم الغواصة.

وقالت القنصلية الروسية في الغردقة إن الغواصة، واسمها (سندباد)، كانت تقل 45 سائحا روسيا بالإضافة إلى أفراد الطاقم.

وأوضحت أنه “جرى إنقاذ معظم من كانوا في الغواصة ونقلهم إلى فنادقهم ومستشفيات في الغردقة”.

وذكر الموقع الإلكتروني لشركة الغواصة أنها مجهزة بنوافذ كبيرة للسماح للركاب برؤية الشعاب المرجانية والحياة البحرية المذهلة في البحر الأحمر، وأنها قادرة على الغوص إلى عمق 25 مترا.

والأمر مختلف تماما عن مركبة المغامرات المتطرفة التي انفجرت على عمق آلاف الأمتار أسفل المحيط الأطلسي قرب السفينة الغارقة تيتانيك في يونيو حزيران 2023.

والبحر الأحمر، المعروف بشعابه المرجانية وثرواته البحرية، معلم رئيسي في قطاع السياحة الحيوي في مصر. وتمثل السياحة الوافدة من روسيا جزءا كبيرا من القطاع.

وغرق قارب آخر في يونيو حزيران بعد أضرار ناجمة عن عاصفة، دون الإبلاغ عن أي قتلى أو إصابات.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، غرق قارب سياحي على متنه 31 سائحا و13 من أفراد الطاقم في رحلة غوص استمرت عدة أيام. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ما لا يقل عن 11 لقوا حتفهم في الحادث الذي قيل إن سببه الأمواج العاتية.

وقال محافظ البحر الأحمر حينئذ إن القارب (سي ستوري) نجح في فحص سلامة قبل ثمانية أشهر.

وغرق قارب سياحي الشهر الماضي وهو في طريقه إلى الغردقة بعد صيانته.

ولم ترد وزارة السياحة والآثار أو محافظة البحر الأحمر أو غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية على طلبات من رويترز للتعليق.

وصنف تقرير للأمم المتحدة مصر في المرتبة الأولى أفريقيا من حيث إيرادات السياحة لعام 2024، بقيمة 14.1 مليار دولار، أي أكثر من مثلي عائداتها من قناة السويس، مما يبرز الدور الحيوي للسياحة في دعم الاقتصاد المثقل بالضغوط.