وفاة 7 في تحطم طائرة هليكوبتر قطرية جراء عطل فني
القاهرة 22 مارس آذار (رويترز) – قالت قطر وتركيا اليوم الأحد إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر في المياه الإقليمية لقطر.
وذكرت وزارتا الدفاع القطرية والتركية أن الطائرة الهليكوبتر تحطمت إثر عطل فني، وصفته الوزارة القطرية بأنه وقع في أثناء “مهمة روتينية”.
وأضافتا أن القتلى هم أربعة من أفراد الجيش القطري وآخر من القوات القطرية التركية المشتركة واثنان من الفنيين.
وقالت وزارة الدفاع التركية “يستمر التعاون والتنسيق العسكري بين جمهورية تركيا ودولة قطر دون انقطاع في إطار الاتفاقيات والخطط القائمة”.
