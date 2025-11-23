وفد من حماس في القاهرة للبحث في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة (قياديان)

وصل وفد قيادي في حركة حماس الى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد قياديان في الحركة الفلسطينية وكالة فرانس برس.

وقال القيادي في حماس طاهر النونو “وصل وفد قيادي برئاسة خليل الحية الليلة الماضية إلى القاهرة حيث يعقد اليوم اجتماعات مهمة مع المسؤلين في جهاز المخابرات المصرية تتعلّق بالانتهاكات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار”.

وأضاف أن اللقاءات “تهدف أيضا لمناقشة الترتيبات المتعلقة ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار” بين حماس وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وتمّ التوصل بوساطة مصرية وأميركية وقطرية انضمت اليها تركيا، الى اتفاق وقف إطلاق النار بعد سنتين من حرب مدمّرة. واستند الاتفاق الى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب. ونصّت مرحلته الأولى على وقف العمليات العسكرية والإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ بدء الحرب، وتسليم جثث المتوفين منهم، مقابل معتقلين وجثث فلسطينيين. كما نصّت على انسحابات إسرائيلة من مناطق مأهولة في القطاع.

وتتبادل حماس والدولة العبرية الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. وقتل في قطاع غزة 339 فلسطينيا في غارات وقصف إسرائيلي منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس.

وأشار النونو الى أن وفد الحركة “سيطلع الإخوة في مصر على تفاصيل الخروقات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال وآخرها أمس السبت، بذرائع واهية”.

وسقط السبت 21 قتيلا على الأقل بضربات إسرائيلية، وفق الدفاع المدني في غزة، في حين شدّدت إسرائيل على أن غاراتها جاءت ردا على هجوم لحماس، معلنة القضاء على خمسة من كوادر الحركة.

وبحسب مصادر مطلعة في حماس، تواصل الحركة عمليات البحث للعثور على ثلاث جثث لرهائن إسرائيليين لا تزال في قطاع غزة، وستكون، لدى انتشالها، آخر دفعة ضمن اتفاق تبادل الرهائن والجثث والمعتقلين بين الحركة وإٍسرائيل.

وأكّد قيادي آخر في حماس رفض الكشف عن هويته لفرانس برس أن اللقاءات مع المسؤولين المصريين ستناقش “ترتيبات وتشكيل لجنة التكنوقراط المستقلة الفلسطينية التي ستتولى إدارة قطاع غزة”.

ونوّه إلى أن لقاءات ثنائية ستعقد بين وفد حماس وقادة فصائل فلسطينية أخرى مثل حركة الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديموقراطية ولجان المقاومة الشعبية والمبادرة الوطنية، ل”بحث الوضع الداخلي الفلسطيني وترتيبات إدارة قطاع غزة ومستقبله”.

كما أشار إلى العمل على ترتيب لقاء قريب بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.

واتفقت حركتا حماس وفتح العام الماضي على تشكيل لجنة إدارية فلسطينية مستقلة تضمّ شخصيات تتمتّع بكفاءات ولا تنتمي لأي فصيل فلسطيني، لتتولّى إدارة قطاع غزة بشكل مؤقت بعد انتهاء الحرب.

ونصّت خطة ترامب التي أيّدها مجلس الأمن مؤخرا على تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مع خبراء دوليين لتسيير الشؤون اليومية لغزة، بالإضافة الى قوة استقرار دولية لحفظ الأمن ومراقبة وقف إطلاق النار، و”مجلس سلام” يشرف على كل هذا برئاسة دونالد ترامب.

