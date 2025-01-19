وقف إطلاق النار يجلب الأمل في غزة المدمرة بعد 15 شهرا من الحرب

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من معيان لوبيل وإميلي روز ونضال المغربي وجيمس ماكنزي

القدس/القاهرة (رويترز) – توجه فلسطينيون إلى أنقاض منازلهم السابقة في قطاع غزة يوم الأحد بينما يستعد إسرائيليون لاستقبال أوائل الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي قد يمهد الطريق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت بعد اجتياح مسلحين بقيادة حماس لبلدات وقرى إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 دمرت قطاع غزة وقُتل فيها عشرات آلاف الفلسطينيين، وتسببت في نزوح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة من سكان القطاع.

ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار بعد شهور من المفاوضات المتقطعة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة. ويدخل حيز التنفيذ عشية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي ضغط على كل من حماس وإسرائيل لوقف القتال قبل أن يتولى منصبه.

وسواء استمر وقف إطلاق النار الأولي أم لا لمدة 42 يوما، فإنه سيوفر فترة إغاثة مؤقتة لسكان غزة الذين أصيبوا بصدمة القذائف وستستريح عائلات الرهائن الإسرائيليين والأجانب المقرر إطلاق سراحهم مقابل السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

واتجه بعض الفلسطينيين نحو المقابر في غزة لزيارة قبور الأقارب المقتولين وهرع آخرون نحو الأحياء المدمرة في محاولة للعثور على أقارب لا تزال جثثهم تحت الأنقاض.

وأظهرت لقطات بطائرة مسيرة مئات من سكان غزة وهم يتجولون على طول طرق ترابية بينما تحيط بهم أميال من الكتل السكنية التي تحولت إلى أكوام من الخرسانة المحطمة والمعادن والأنقاض.

وقالت آية محمد (31 عاما) لرويترز عبر تطبيق للتراسل من دير البلح في وسط غزة حيث تقيم مع عائلتها بعد فرارها من مدينة غزة “أشعر أخيرا وكأنني وجدت بعض الماء لأشربه بعد أن تهت في الصحراء لمدة 15 شهرا. أشعر بالحياة مرة أخرى”.

وأضافت “الآن ننتظر اليوم الذي يمكننا فيه العودة لبيتنا في مدينة غزة. لن تكون الحياة أفضل، بسبب الدمار والخسائر التي تكبدناها، لكن على الأقل لا مزيد من إراقة الدماء للنساء والأطفال، آمل أن يكون الأمر كذلك”.

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 0915 بتوقيت جرينتش، بعد نحو ثلاث ساعات من بدء العمل به. وخلال فترة التأخير، وجهت طائرات حربية إسرائيلية ضربات في غزة.

وقال مسعفون فلسطينيون إن 13 شخصا قُتلوا في شمال غزة خلال التأخير. وقالت إسرائيل إنها ضربت إرهابيين.

وألقت إسرائيل باللوم على حماس في التأجيل قائلة إن الحركة تأخرت في إرسال أسماء الرهائن الثلاثة الأوائل الذين ستفرج عنهم يوم‭ ‬الأحد. وأرسلت حماس، التي قالت إن التأخير كان بسبب عقبات فنية ميدانية، أخيرا قائمة بالأسماء بعد حوالي ساعتين من موعد التنفيذ المتفق عليه في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.

وقال مسؤول فلسطيني إن التعطيل في إرسال القائمة نتج عن القصف الإسرائيلي المستمر الذي أعاق الاتصال.