وكالة: إيران تحتجز سفينة ترفع علم إسواتيني لتهريبها وقودا
دبي (رويترز) – ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن إيران احتجزت يوم الأحد سفينة ترفع علم إسواتيني تحمل 350 ألف لتر من الوقود المهرب.
وقال قائد في البحرية التابعة للحرس الثوري “ضبطنا سفينة تحمل وقودا مهربا في شكل زيت الغاز، وترفع علم سوازيلاند”، مستخدما الاسم السابق لإسواتيني.
وأضاف “تم إحضارها إلى ساحل بوشهر بناء على أمر قضائي، وسيتم تفريغ حمولتها”.
وأردف قائلا إن أفراد طاقم السفينة، وعددهم 13، من الهند وإحدى الدول المجاورة.
وتكافح إيران، التي لديها أسعار وقود منخفضة تعد من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الكبير وانخفاض قيمة عملتها، تهريب الوقود المنتشر عن طريق البر إلى الدول المجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)