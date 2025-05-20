وكالة: الإمارات تعلن اتفاقها مع إسرائيل على إيصال مساعدات عاجلة لغزة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الإمارات أعلنت اتفاقها يوم الثلاثاء مع إسرائيل على السماح بتسليم مساعدات إنسانية عاجلة سترسلها إلى قطاع غزة.

وقد تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل في الأيام الأخيرة مع قيام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم عسكري جديد على غزة.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الثلاثاء إن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع “الكارثي” في قطاع غزة.

وجاء الاتفاق في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، ستلبي المساعدات في البداية الاحتياجات الغذائية لحوالي 15000 مدني في غزة. كما ستشمل أيضا الإمدادات الأساسية للمخابز والمواد الضرورية لرعاية الرضع.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنيف إن إسرائيل سمحت لحوالي 100 شاحنة مساعدات بدخول غزة.

وتقول إسرائيل إنها تخطط لتكثيف عملياتها العسكرية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسيطرة على كامل قطاع غزة الذي دمرته الحرب الجوية والبرية الإسرائيلية منذ هجوم حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية جديدة الأسبوع الماضي، ويقول مسعفون في غزة إن الغارات الإسرائيلية قتلت أكثر من 500 شخص في الأيام الثمانية الماضية.

كما منعت إسرائيل دخول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود إلى القطاع منذ بداية مارس آذار، مما دفع خبراء دوليين إلى التحذير من مجاعة تلوح في الأفق، على الرغم من السماح لبعض الشاحنات بالدخول يوم الاثنين.