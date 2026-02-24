وكالة: الدولة الإسلامية تقتل 4 من أفراد الأمن في سوريا

القاهرة 23 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا أمس الاثنين، في أعنف هجوم يشنّه التنظيم على القوات الحكومية منذ الإطاحة ببشار الأسد.

ويبرز الهجوم على نقطة تفتيش إلى الغرب من مدينة الرقة تصعيدا في هجمات التنظيم المتشدد على حكومة الرئيس أحمد الشرع، وذلك بعد يومين من إعلان التنظيم بدء “مرحلة جديدة من العمليات” ضدها.

ولم يُعلن التنظيم حتى الآن مسؤوليته عن هجوم أمس. وكان التنظيم أعلن يوم السبت مسؤوليته عن هجومين استهدفا أفرادا من الجيش السوري في شمال سوريا وشرقها، أوديا بحياة جندي ومدني.

وذكرت الوكالة أن القوات أحبطت هجوم أمس الاثنين وقتلت أحد المسلحين. ونقلت عن مصدر أمني قوله إن تنظيم الدولة الإسلامية هو من نفذ الهجوم.

وأعلن التنظيم اليوم الثلاثاء مسؤوليته عن هجوم منفصل على مقر للجيش في مدينة الميادين في دير الزور شرقي سوريا، ولقي فيه جندي حتفه.

وكان التنظيم نفذ هجوما في المدينة ذاتها قبل أيام.

وانضمت الحكومة السورية إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي. وكانت القوات الحكومية انتزعت في يناير كانون الثاني السيطرة على الرقة من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، إلى جانب جزء كبير من المناطق المحيطة بها في شمال سوريا وشرقها.

في غضون ذلك، قالت ثلاثة مصادر عسكرية وأمنية سورية إن القوات الأمريكية بدأت أمس الانسحاب من أكبر قاعدة عسكرية لها في شمال شرق البلاد، وذلك في إطار عملية انسحاب أوسع للقوات الأمريكية التي انتشرت في سوريا قبل عقد لمحاربة التنظيم.

