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وكالة: طائرة مسيرة استهدفت معسكر التاجي بالعراق ولا خسائر بشرية

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية صباح يوم الثلاثاء نقلا عن مسؤول عسكري أن طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفت موقعا في معسكر التاجي شمال بغداد.

وأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي عدم تسجيل خسائر بشرية.

وانسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من المعسكر عام 2020 وسلمته لقوات الأمن العراقية. وكان المعسكر يستضيف تاريخيا ما يصل إلى ألفي فرد من قوات التحالف.

وتعرض المعسكر الواقع على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال من بغداد لهجمات صاروخية متكررة شنتها فصائل مسلحة مدعومة من إيران مستهدفة القوات التي تقودها الولايات المتحدة قبل أشهر من الانسحاب.

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