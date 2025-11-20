وكالة الطاقة الذرية تعتمد قرارا لمطالبة إيران بتوضيح حالة مخزونها من اليورانيوم

reuters_tickers

1دقيقة

فيينا (رويترز) – قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة الذي يضم 35 دولة أصدر قرارا خلال اجتماع مغلق يوم الخميس يطالب إيران بأن تبلغ الوكالة “دون تأخير” بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف.

والغرض من القرار في المقام الأول تجديد تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعديله للإبلاغ عن جوانب البرنامج النووي الإيراني، لكنه نص أيضا على أن إيران يجب أن تقدم الإجابات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرعة وتتيح لها الوصول إلى ما تريده بعد مرور خمسة أشهر على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)