ويتكوف يزور غزة الجمعة لمعاينة توزيع المساعدات ولقاء سكان

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يزور الموفد الاميركي الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف الجمعة غزة لمعاينة مواقع توزيع المساعدات ولقاء سكان، في زيارة نادرة لدبلوماسي أجنبي إلى القطاع الفلسطيني الذي دمّرته الحرب وتتهدّده المجاعة.

الزيارة ستكون الثانية المعلنة لويتكوف إلى غزة. وكان زار القطاع في كانون الثاني/يناير خلال وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بقي ساريا حتى 18 آذار/مارس حين استأنفت إسرائيل هجومها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ويتكوف والسفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي “سينتقلان الى غزة لمعاينة المواقع الحالية لتوزيع” المساعدات وبهدف وضع “خطة لتسليم مزيد من الغذاء” لسكان القطاع الذين يواجهون “مجاعة شاملة” بحسب الأمم المتحدة.

وأوضحت المتحدثة أنهما “سيلتقيان (هناك) سكانا في غزة للاستماع منهم في شكل مباشر إلى ما يقولونه عن هذا الوضع الرهيب”.

واضافت أن “الموفد والسفير سيعرضان للرئيس حصيلة (ما قاما به) فورا بعد زيارتهما، بهدف الموافقة على خطة نهائية لتوزيع المساعدة والغذاء في المنطقة”.

والتقى ويتكوف الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في ظل ضغط دولي غير مسبوق لعدد متنام من الدول التي تعهدت الاعتراف بدولة فلسطين.

بعد 22 شهرا من الحرب على حماس، بات قطاع غزة المحاصر والمدمر مهددا بـ”مجاعة شاملة” بحسب الامم المتحدة، وخصوصا أنه يعتمد في شكل اساسي على مساعدات انسانية تنقلها شاحنات او يتم القاؤها من الجو.

وتؤكد مصادر فلسطينية ان القتلى الذين يسقطون بالنيران أو القصف الإسرائيلي باتوا يوميا بالعشرات، وقد أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 38 فلسطينيا الخميس.

وصباح الخميس، افاد مراسل لوكالة فرانس برس ان ثلاجة مستشفى الشفاء في شمال غزة كانت تضيق بعشرات الجثث التي تعود غالبيتها الى رجال قضوا الاربعاء بالرصاص فيما كانوا ينتظرون شاحنات تنقل مساعدات، بحسب عائلاتهم.

– “ضمن الأقلية” –

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباحا على منصته تروث سوشال أن “الوسيلة الاسرع لوضع حد للازمة الانسانية في غزة هي ان تستسلم حماس وتفرج عن الرهائن”.

وكان ترامب اعرب عن قلقه بداية هذا الاسبوع من “مجاعة حقيقية” في غزة، في موقف لا يتقاطع الى حد بعيد مع حليفه نتانياهو.

وقبيل وصول الموفد الاميركي، تظاهر عشرات من الأمهات وأقرباء الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس أمام مكتب رئيس الوزراء.

وكرر المتظاهرون مطالبة الحكومة الاسرائيلية بالتوصل الى “اتفاق شامل” يضمن الافراج عن 49 رهينة لا يزالون في غزة، بينهم 27 اعلن الجيش الاسرائيلي وفاتهم.

مساء، نشر الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي فيديو لرهينة إسرائيلي خطف في الهجوم.

في هذا المقطع المصور الذي تتجاوز مدته ست دقائق، يتكلم الرهينة بالعبرية معرفا عن نفسه ومطالبا الحكومة الإسرائيلية بالتحرك للإفراج عنه. وتعذر على وكالة فرانس برس التأكد من صحة الفيديو وكذلك من تاريخ تصويره.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في تشرين الاول/اكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

ومن بين 251 رهينة تم احتجازهم خلال الهجوم، لا يزال 49 في غزة، 27 منهم يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قضوا.

وأعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس ارتفاع حصيلة قتلى العملية العسكرية الإسرائيلية الانتقامية إلى 60249 شخصا.

وأوردت الوزارة أيضا أن 9081 شخصا قتلوا منذ استأنفت اسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع في 18 آذار/مارس الفائت، فيما ارتفع عدد القتلى من منتظري المساعدات إلى 1330.

والخميس قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بعيد لقائه مسؤولين إسرائيليين في القدس، إن “الكارثة الإنسانية” في غزة “تفوق الخيال”.

وشدّد على أن إسرائيل “ملزمة أن ترسل على نحو سريع وآمن مساعدات إنسانية وطبية كافية لتجنب وفيات جماعية في إطار مجاعة”.

وقبيل توجّهه إلى إسرائيل، حذّر الوزير الألماني الدولة العبرية، وقال إنها “تجد نفسها بشكل متزايد ضمن الأقلية”، وقال إن “عددا متزايدا من الدول الأوروبية بات مستعدا للاعتراف بدولة فلسطينية من دون مفاوضات مسبقة”.

وألمانيا من أقرب الحلفاء الدبلوماسيين لإسرائيل إلا أن انتقاداتها للدولة العبرية تزداد حدة على خلفية الحرب في غزة والأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

تأتي الزيارتان بعد نحو أسبوعين من فشل مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل وحماس، ترعاها الولايات المتحدة وقطر ومصر، بهدف التوصل الى وقف لاطلاق النار.

واعلنت الحكومة الاسرائيلية الاحد ايقافا محدودا للعمليات العسكرية للسماح بايصال المساعدات الى القطاع المنكوب، حيث يعيش 2,4 مليون فلسطيني.

– “مكافأة حماس” –

وأعلنت البرتغال الخميس أنها “تعتزم” الاعتراف بدولة فسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وكانت كندا أعلنت الاربعاء نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، محتذية بما سبق ان اعلنته فرنسا والمملكة المتحدة.

والاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة يبقى خطوة رمزية إلى حد كبير مع رفض إسرائيل قيام دولة يتطلّع إليها الفلسطينيون.

ونددت اسرائيل ب”حملة ضغط دولية مشوهة” غايتها “مكافأة حماس والاضرار بالجهود الهادفة الى التوصل لوقف النار في غزة”.

ودانت الولايات المتحدة إعلان دول عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وفرضت عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، متّهمة الأخيرتين باتخاذ خطوات “لتدويل نزاعهما مع إسرائيل”و”مواصلة دعم الإرهاب”، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

ومنذ شنها هجوما هدفه المعلن “القضاء” على حماس وتحرير الرهائن، تواجه الحكومة الإسرائيلية على ما يبدو صعوبات في اتخاذ قرار بشأن حل سياسي في غزة.

في هذا السياق يدعو الجناح الأكثر ردايكالية في الائتلاف الحكومي إلى استئناف الاستيطان في غزة التي أخليت في 2005 من المستوطنين في انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن الفرقة 98 المؤلفة من وحدات مظليين وكوماندوس من قوات النخبة انسحبت من شمال غزة للاستعداد ل”مهمات جديدة”.

وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في عملية سرية إسرائيلية في إيران في 31 تموز/يوليو 2024، نشرت حماس بيانا أكدت فيه “المضي على نهج الشهيد هنية” والتزامها “الجهاد حتى النصر أو الشهادة”.

بور-ستر-هبا/لمى-ود/ب ق