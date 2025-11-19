22 قتيلا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي (الدفاع المدني)

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني أن 22 فلسطينيا قتلوا في عدة غارات جوية إسرائيلية الأربعاء في أنحاء مختلفة من قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وأكد محمود بصل، المتحدث باسم الجهاز لوكالة فرانس برس سقوط “22 شهيدا بقصف الاحتلال على قطاع غزة اليوم، بينهم 12 شهيدا في مدينة غزة”.

واوضح ان 10 مواطنين قتلوا في غارة جوية علي حي الزيتون شرق المدينة بينهم اب وأم واطفالهم الثلاثة، بينما قتل اثنان في غارتين على حي الشجاعية.

كما اكد سقوط “7 شهداء، بينهم طفلان، في قصف الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة خانيونس”.

وفي مدينة رفح أبلغ الدفاع المدني في بيان صحافي عن سقوط “ثلاثة شهداء وعدد من المصابين جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس”.

واعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه بدأ بقصف أهداف تابعة لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة، بعدما فتح مسلحون النار تجاه منطقة كانت قواته تعمل فيها في خان يونس بجنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن هذا “يشكل خرقا لاتفاق وقف النار، دون وقوع إصابات. ردّا على ذلك بدأ جيش الدفاع بمهاجمة أهداف إرهابية لحماس في أنحاء قطاع غزة”.

ورغم أعمال القصف غير المنتظمة، ما زال وقف إطلاق النار الهش صامدا منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر بعد إبرامه بوساطة أميركية وتمحور حول إعادة 48 رهينة إسرائيلية، أحياء وأمواتا.

ورغم أنه لم يتبقَّ في غزة سوى جثامين ثلاثة رهائن، لم يتم بعد التوصل لاتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، ولا سيما ما يتعلق بنزع سلاح حماس وإنشاء سلطة انتقالية ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

اندلعت الحرب عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب الدولة العبرية وأسفر عن مقتل 1221 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية ردا على هجوم حماس عن مقتل ما لا يقل عن 69513 فلسطينيا، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

