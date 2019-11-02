هذا المحتوى تم نشره يوم 02 نوفمبر, 2019 04:50 م

صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية في 4 أيلول/سبتمبر 2019 للرئيس حسن روحاني أثناء ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء في العاصمة طهران.

أعلنت ايران السبت أنها سلمت رسميا دول الخليج خطتها الاقليمية للامن والتعاون في المنطقة بعدما عرضتها في الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الايرانية أن الرئيس الايراني حسن روحاني "أرسل النص الكامل لهذه الخطة الى قادة" دول مجلس التعاون الخليجي والعراق "وطلب منهم التعاون بهدف تحقيقها وتطبيقها".

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والبحرين والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان.

وكان روحاني عرض الخطوط العريضة لخطة التعاون الأمني التي أطلق عليها اسم "مبادرة هرمز للسلام" أو "أمل" في 25 ايلول/سبتمبر في الامم المتحدة، وهي مفتوحة أمام "مشاركة دول المنطقة"، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في الخليج بين ايران والولايات المتحدة.

وعلاقات ايران مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي شديدة التوتر وخصوصا مع السعودية والامارات، حليفتي الولايات المتحدة، على خلفية تدخلهما العسكري في اليمن ضد المتمردين الحوثيين.

من جهتها، تحمل السعودية ايران مسؤولية هجمات استهدفت في ايلول/سبتمبر منشأتي نفط على أراضيها وهو ما تنفيه طهران.

وبعدما دعا الى ان تتولى دول الخليج أمنها بنفسها بدون "تدخل" أجنبي، كرر روحاني أمام الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر الماضي تأكيد الموقف الإيراني القائل إن وجود القوات الأجنبية في المنطقة "يعرض السلام والامن والاستقرار للخطر".

وهذه القوات، وخصوصا الأميركية، وأيضا الفرنسية او البريطانية، منتشرة في الكويت والسعودية والبحرين وقطر والامارات وكذلك في مياه الخليج.

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