سويسرا تعلق ترحيل المواطنين الإيرانيين
مساء الأحد، أعلنت أمانة الدولة للهجرة (SEM) قرار الحكومة السويسرية تعليق ترحيل المواطنين.ات الإيرانيين.ات، وذلك بسبب القمع الوحشي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المتظاهرين.ات.
ويشمل هذا الإجراء طالبي.ات اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.نّ.
وأكد متحدث باسم أمانة الدولة للهجرة لوكالة الأنباء السويسرية كيستون-إيه تي إس، نقلًا عن معلومات من قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF)، أن القرار اتُخذ في 13 يناير. وأوضح المتحدث أن قرارات الرفض المتعلقة باللجوء ستُرفق بقبول مؤقت.
وأضاف المتحدث أن الوضع في إيران غير مستقر، وبات من الصعب تقييمه منذ بدء المظاهرات في ديسمبر.
+ سويسرا تستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على العنف
ومع ذلك، شدد المتحدث على أن طالبي.ات اللجوء الذين ارتكبوا.ن جرائم أو يشكلون.ن تهديدًا للأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا مستثنون من هذا التغيير في الممارسة.
