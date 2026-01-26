The Swiss voice in the world since 1935
أخبار

سويسرا تعلق ترحيل المواطنين الإيرانيين

SEM تعلق طرد المواطنين الإيرانيين
أمانة الدولة للهجرة تعلق ترحيل حاملي وحاملات الجنسية الإيرانية Keystone-SDA

مساء الأحد، أعلنت أمانة الدولة للهجرة (SEM) قرار الحكومة السويسرية تعليق ترحيل المواطنين.ات الإيرانيين.ات، وذلك بسبب القمع الوحشي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المتظاهرين.ات.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA/ع.ع

ويشمل هذا الإجراء طالبي.ات اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.نّ.

وأكد متحدث باسم أمانة الدولة للهجرة لوكالة الأنباء السويسرية كيستون-إيه تي إس، نقلًا عن معلومات من قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF)، أن القرار اتُخذ في 13 يناير. وأوضح المتحدث أن قرارات الرفض المتعلقة باللجوء ستُرفق بقبول مؤقت.

وأضاف المتحدث أن الوضع في إيران غير مستقر، وبات من الصعب تقييمه منذ بدء المظاهرات في ديسمبر.

+ سويسرا تستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على العنف

ومع ذلك، شدد المتحدث على أن طالبي.ات اللجوء الذين ارتكبوا.ن جرائم أو يشكلون.ن تهديدًا للأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا مستثنون من هذا التغيير في الممارسة.

نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. 

يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. 

لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا. 

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

