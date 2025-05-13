不帮欧洲买单 川普：药品在美售价应与国外看齐

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普今天表示，他将大幅削减药品在美售价，使其与国外价格看齐；川普特别指责欧洲迫使大药厂不得不提高在美药价的做法。

法新社报导，川普在白宫签署行政命令时表示，美国药品价格应调降至少59%，而在某些情况下，甚至应大砍80%或90%。

川普痛斥欧洲联盟（EU）采取「残酷」伎俩，迫使制药公司在欧洲境内以较低价格销售药品，使其不得不抬高在美售价，以维持公司利润。

川普说：「不管是谁付了最低价，我们就要付同样的价格。」

川普计划推动所谓的「最惠国」政策，即美国支付的价格将与全球任何一个支付最低价格的国家相同。

川普表示：「尽管美国仅占世界人口的4%，但制药公司在美国获取2/3以上的利润。」

制药公司为高昂药价辩护，称这些收入使他们能进行研究并开发新药。

制药大厂礼来公司（Eli Lilly）表示，公司也有必要采取行动，对抗美国医疗保险公司和医院等中间机构收取高额佣金的行为。

礼来发言人表示：「对礼来公司而言，药品售价有超过60%流向中间商。我们期待与政府合作，对此系统缺失加以改革，让消费者直接享有更低价格。」（译者：纪锦玲）