不满美国干预外交 宏都拉斯终止引渡条约

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（法新社德古西加巴28日电） 宏都拉斯今天表示，将终止与美国一项用于监禁毒贩的引渡条约，并指责华府干涉宏都拉斯与委内瑞拉之间的关系。

法新社报导，宏都拉斯总统秀玛��．卡斯楚（Xiomara Castro）在社群平台X上表示：「美国的介入与干预主义，以及意图透过美国大使馆和其他代表来操控宏都拉斯的政治，这是无法容忍的。」她已命令外交部处理终止此条约事宜。

卡斯楚政府是委内瑞拉的坚定盟友。而自从委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）当选连任引发争议后，委内瑞拉面临来自华府和其他国家的压力。

卡斯楚表示，她已责成外交部长雷依纳（Enrique Reina）「谴责」这项与美国的引渡条约。

卡斯楚宣布这项消息后，宏国政府照会华府外交使团，表达终止条约的决定。雷依纳在社交媒体上分享这封信函。

根据美国当局说法，这项引渡条约被认为是瓦解宏都拉斯作为「毒品国家」的重要工具；这是宏国前总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）于2014年至2022年任内订定的。

过去10年，已有50名遭控贩毒的宏都拉斯人被引渡到美国，包括叶南德兹本人，他于今年6月在纽约被判处 45年徒刑。

此前，美国驻宏国大使杜古（Laura Dogu）对宏都拉斯当局与受到美国制裁的委内瑞拉国防部长罗培兹（Vladimir Padrino Lopez）会晤一事表示关切。

杜古告诉媒体说，她很惊讶地看到宏都拉斯国防部长赛拉亚（Jose Manuel Zelaya）和委国军事首长坐在一名委内瑞拉「毒贩」旁边。

雷依纳指称杜古的言论是「对宏国独立和主权的直接威胁」。

委内瑞拉总统马杜洛于7月28日赢得连任，但这场选举具有争议性，宏都拉斯是少数几个祝贺马杜洛胜选的拉丁美洲国家之一。（译者：纪锦玲）