不满遭比南非种族隔离政权 以外长切断与欧盟外长联系

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（法新社耶路撒冷18日电） 以色列外交部长今天表示，他正切断与欧盟外交暨安全政策高级代表卡拉斯的所有联系，因为有报导指称，卡拉斯将以色列比作统治南非时期的种族隔离政权。

自2023年10月爆发加萨战争，以及以色列定居者在约旦河西岸以色列占领区对巴勒斯坦人施加暴力以来，以色列与欧盟的外交关系一直承受巨大压力。

以色列外交部长萨尔（Gideon Saar）今天指责欧盟外交暨安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）对以色列的态度「偏执且明显不公」。

萨尔在社群平台X上写道：「最近有报导指出，她在访问墨西哥期间，将以色列比作昔日南非的种族主义隔离政权。然而，截至目前为止，她并未针对这番严重言论发表任何否认、澄清或回应。」

他说：「因此，身为以色列外交部长，我别无选择，只能切断与卡拉斯女士的所有联系，直到她收回对世界上唯一犹太国家、同时也是中东唯一民主国家所发表的这番血祭诽谤（blood libel）。」

根据欧洲媒体「欧洲动态」（Euractiv）报导，卡拉斯是在上个月在访问墨西哥期间，与墨西哥政府官员举行闭门会议时发表了这番言论。

卡拉斯今天对萨尔的言论回应，强调欧盟与以色列之间有必要保持持续对话，但拒绝直接回应所谓的「种族隔离」言论。

卡拉斯在X上写道：「我珍视我们的对话与交流，并抱持开放态度，以尊重和建设性的精神继续下去。」

她还说：「欧盟始终致力于与以色列建立建设性关系。为了给中东带来和平，两国方案仍是唯一可行的道路。」