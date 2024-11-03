中东局势动荡之际 伊朗举行人质危机45周年集会高呼反美

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（法新社德黑兰3日电） 在中东局势动荡之际，伊朗民众今天聚在首都德黑兰曾为美国大使馆的建筑外示威，记念伊朗人质危机45周年，并高呼反美国及以色列口号。此危机形塑往后数十年美伊关系，伊朗人民从当时起年年集会。

伊朗群众在这栋建筑物外头高喊：「以色列去死，美国去死！」现场还有人焚烧以色列与美国的国旗。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）指挥官沙拉米（Hossein Salami）在德黑兰的集会批评美国与以色列，称两国「无法藉由杀戮穆斯林来苟活」，「我们总是警告他们，若他们不改弦易辙，终将迈向崩溃与毁灭」。

伊朗国内其他城市希拉兹（Shiraz）、阿巴丹（Abadan）、阿巴斯（Bandar Abbas），也都举行了类似示威。

伊朗1979年发生伊斯兰革命，迫使美国支持的巴勒维国王（Mohammad Reza Shah Pahlavi）外逃，原本流亡的穆斯林领袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）则回国掌权，成为伊朗最高宗教领袖。

同年11月，伊斯兰基本教义派学生占领德黑兰美国大使馆，挟持52名美国外交官员和平民作为人质，直到444天后才放人。

自从以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月爆发战争以来，过去一年紧张局势升高。

以色列与伊朗今年10月直接交火，以色列也分别在加萨走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩，对抗伊朗支持的哈玛斯以及黎巴嫩政治军事组织「真主党」（Hezbollah）。