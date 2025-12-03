中国使馆兴建核准期限再次延后 英相：需时间考量

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦2日电） 官员今天表示，英国政府已将中国驻英使馆兴建案的决定期限延至明年。

英国政府部门致相关各方的一封信函显示，负责评估的住房、社区暨地方政府事务部（MHCLG）大臣，已将定夺此案的最后期限延至1月20日。

这封由对中政策跨国议会联盟（IPAC，Inter-Parliamentary Alliance on China）公布的信函指出：「我们（住房部）的目标是尽快作出决定。」

横跨英国政治光谱的居民、人权组织与对中强硬派人士都反对这项大使馆兴建案，担心恐被用来监视与骚扰异议人士。此案若获英国政府同意，中国大使馆将成为英国最大的大使馆。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）发言人表示，由于「特殊安全影响」，需要更多时间来审议这项申请。

「内政部与外交部已就具体安全影响提供意见，同时自始至终明确表示，在确认所有考量已完成或解决前，不应作出任何决定。」

「住房、社区暨地方政府事务部认为，需要更多时间来全盘考量此一申请。」

住房大臣利德（Steve Reed）先前已将审议此案的最后期限延至12月10日。

目前英中关系仍然紧张，双方互相指责从事间谍活动，并在前英国殖民地香港的未来发展上意见分歧。施凯尔试图重启英中关系，中国使馆兴建案系其中关键议题。