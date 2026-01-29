中国公民记者拍新疆拘留营后流亡 美国批准庇护申请

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿28日电） 中国公民记者关恒曾协助记录北京当局涉嫌虐待维吾尔族穆斯林，后流亡美国，他的母亲及律师表示，美国移民法官今天已批准他的庇护申请。

现年38岁的关恒曾于8月遭美国移民暨海关执法局（ICE）拘留，引发支持者及维权人士担忧，他可能被遣返回中国，届时很可能面临迫害。

然而关恒今天获准庇护，在近年移民审核趋严的背景下，此裁决结果显得格外难得

关恒的律师陈闯创向法新社表示，关恒的行为「展现非凡的道德勇气，值得美国政府提供保护」。

他说：「我们深受感动，也由衷感谢大家的关心。」

除了人权活动人士的努力之外，美国联邦众议院美国与中国共产党战略竞争特别委员会（House Select Committee on the Chinese Communist Party）民主党首席议员克利什纳穆希（Raja Krishnamoorthi）也在去年12月呼吁批准关恒的庇护申请。

他在写给国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）的信中表示，美国「有法律责任保护那些寻求避难、免受威权政府迫害的人」。

目前，关恒仍被拘留，而国土安全部在30天内仍可对此裁定提出上诉。

关恒的母亲得知判决后已与儿子通话，她表示关恒同样激动不已：「他之前对今天的听证会一直感到非常焦虑和不安。」

关恒2021年底在网路上发布一段长达20分钟的影片，详细记录他走访中国西北部新疆地区的情形。他当时探访美国网路媒体BuzzFeed调查认定为关押维吾尔人和其他穆斯林少数族裔的拘留设施，或很可能是这类拘留中心的地点。

北京当局自2017年以来被控拘留超过100万名维吾尔人及其他穆斯林，联合国曾形容此举可能构成「违反人道罪」。中国坚决否认相关指控，宣称这些拘留营是职训中心，有助根除新疆极端主义并促进经济发展。