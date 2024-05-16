习蒲会后签联合声明 深化政治互信

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（法新社北京16日电） 中国国家主席习近平与到访的俄罗斯总统蒲亭会谈后共同签署联合声明，并一同会见记者。习近平说，双方举行「坦诚友好、内容丰富」的会谈，将持续「不结盟、不对抗、不针对第三方」的原则不断深化政治互信。

习近平与蒲亭（Vladimir Putin）会谈后共同会见记者。习近平针对俄乌战争指出，双方一致认为政治解决「乌克兰危机」是正确方向，中方在这一问题的立场是一贯的。中方尊重各国主权和领土完整，尊重各方合理安全关切，构建均衡、有效、可持续的新型安全架构。中方期待欧洲大陆早日恢复和平稳定，愿继续为此发挥建设性作用。

他表示，中俄关系已经成为「新型国际关系和相邻大国关系的典范」。双方坚持以相互尊重为根本，始终在核心利益问题上相互支持，将继续秉持「不结盟、不对抗、不针对第三方」原则，不断深化政治互信。

习近平表示，要致力于推动热点问题政治解决。当今世界「冷战思维阴魂不散」，单边独霸、阵营对抗、强权政治威胁世界和平和各国安全。

蒲亭表示，他与习近平保持了「密切沟通和良好关系」，「我们双方对于俄中关系的现状表示满意，对于未来合作充满信心」。俄罗斯将中国作为长期可靠的合作伙伴，愿与中方持续拓展政治、经济、文化、教育、安全等领域合作。

根据报导，两人在会谈后共同签署「中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际，关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明」。