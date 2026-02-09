从苹果日报到众新闻 香港新闻自由逐年恶化

（法新社香港9日电） 香港曾有一段新闻媒体百花齐放、自由奔放的时代，亲民主小报「苹果日报」和其敢言的创办人黎智英，是蓬勃媒体生态的核心人物。然而，威胁与审查正逐年削弱香港新闻自由。

香港法院去年就黎智英案作出裁决，这名78岁的媒体大亨被判违反两项国安法中的「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」及一项「串谋发布煽动刊物罪」，将于今天判刑。

黎智英的殒落，映照出香港媒体生态急遽萎缩。这个前英国殖民地在新闻自由排名中的名次，已从2002年的第18名，重跌至2025年的第140名。

以下是影响香港新闻自由的几个关键事件：

●苹果日报停刊

在香港于2019年掀起大规模、时而演变成暴力的亲民主抗议活动后，北京2020年6月对这个金融枢纽实施香港国安法。

同年8月，数以百计警察突袭搜查苹果日报大楼，并逮捕黎智英。自2020年12月起，黎智英被关押至今已超过5年。

香港警方2021年6月依据国安法再次搜查苹果日报，拘捕了壹传媒集团和苹果日报多名高层，创刊26年的苹果日报被迫停刊。

黎智英与6名高层被控违反国安法中的「串谋勾结外国或者境外势力」罪名，其中仅黎智英选择抗辩。

所有被告都将于今天被判刑。

●变动中的媒体版图

2021年12月，超过200名港警突袭网路媒体「立场新闻」办公室，并以涉嫌「串谋发布煽动刊物」为由逮捕前署理总编辑林绍桐、前总编辑钟沛权和数名董事会成员后，当日下午宣布即刻停止运作。

钟沛权被判囚21个月，林绍桐则因法官考虑到其病情，判处「可即时释放」刑期，不需监禁。

另一家网媒「众新闻」也于2022年1月停止运作，以「确保所有人的安全」。

在香港创立的中文网路媒体「端传媒」则以香港新闻自由日益紧缩为由，将总部迁往新加坡。

当局也透过加强内容审查，进一步收紧对公共广播机构香港电台（RTHK）的控制。

在香港「维护国家安全条例」（俗称基本法23条立法）阴影下，美国新闻媒体「自由亚洲电台」（RFA）2024年表示，出于员工安全考量，已关闭香港办公室。

●受影响的记者

香港记者协会2024年表示，有数十名记者面临「有系统且有组织」的骚扰与威胁，包括个人资料外泄以及死亡威胁。

香港记者协会在隔年指出，有多名记者和其雇主遭遇「不合理」的税务稽查。

无国界记者组织（RSF）估计，自香港国安法上路后的4年间，至少有900名香港记者失去工作。

去年8月，香港入境事务处拒绝为一名彭博新闻记者续发工作签证。

无国界记者组织当时表示，这是至少第10起记者被拒发签证或禁止入境香港的案例。

港府发言人上个月表示，「香港市民享有新闻自由与言论自由」，此类权利受到香港国安法保障。（编译：刘文瑜）