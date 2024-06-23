以色列总理：拉法激战即将告终 以哈战争未结束

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷23日电） 以色列总理尼坦雅胡今天说，以国军队与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）在加萨走廊（Gaza Strip）南部拉法市（Rafah）的激战将告终，但这不代表战争就要结束。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）接受以色列当地电视台专访，他表示：「针对哈玛斯的激烈战斗即将告终。」

他还说：「这并不代表战争就要结束，但激烈的战斗即将在拉法告终。」

尼坦雅胡指出：「激烈战斗的阶段结束后，我们将能向北部地区重新部署一些部队，我们会这么做的。主要是出于防御目的，同时也是为了让（流离失所）居民回家。」

他也提到：「目标是救回被绑走的人质，并铲除加萨走廊的哈玛斯政权。」

但美国政府官员对以色列彻底消灭哈玛斯的目标表达怀疑态度，以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）也于19日表示，哈玛斯是一种意识形态，「我们无法消灭意识形态」。

哈玛斯于去年10月7日袭击以色列南部，法新社根据以色列官方资料做出统计，当时袭击造成1194人死亡，其中大部分是平民。

以色列遭受攻击后，旋即针对加萨走廊展开报复攻势，加萨走廊卫生当局指出，迄今当地已有至少3万7598人丧命，其中大多数也是平民。